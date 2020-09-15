احتراق محطة كهرباء بطرابلس وتلف معداتها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 September, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء احتراق مبنى محطة كهرباء بمدينة طرابلس بسبب تكدس النفايات.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي أن تكدس القمامة واشتعال النيران بها بجانب محطة 7 أكتوبر (11ك.ف) بمدينة طرابلس أدى إلى احتراق مبنى المحطة ومعداتها بالكامل صباح اليوم الثلاثاء وهي من محطات التحويل الرئيسية التي تغذي بعض محطات التحويل الأخرى.

وكانت الشركة العامة للكهرباء دعت إلى عدم وضع القمامة بجانب محطات التحويل لتفادي الخسائر الناجمة عن احتراق القمامة وانقطاع الكهرباء عن عدد من الأحياء السكنية .