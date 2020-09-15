خارجية النواب: نتفهم مطالب الشباب المحتجين بالمنطقة الشرقية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 September, 2020

أعرب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب السيد يوسف العقوري عن تفهمه لمطالب الشباب المحتجين في عدد من مدن المنطقة الشرقية.

وأكد العقوري بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن التظاهر السلمي حق أساسي يكفله القانون والإعلان الدستوري، مشددا على أن استخدام العنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة أمر مرفوض موضحا أن تناول مشاكل الشباب يجب أن يكون أولوية في هذه المرحلة.

وأشار العقوري إلى الحاجة الملحة للعمل على ملف الإصلاح الاقتصادي الذي سيسمح بتحسين ظروف الحياة والخدمات، ومحاربة الفساد والنهوض بأداء الحكومة مبينا أن ذلك يرتبط بعودة الاستقرار وهو ما يعمل عليه مجلس النواب من خلال العودة للحوار السياسي، بالإضافة إلى استئناف تصدير النفط باعتباره مصدر دخل البلاد الوحيد .