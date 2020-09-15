فائض في النفقات خلال 8 أشهر.. والمرتبات تستحوذ على 14.44 مليار دينار

أظهرت البيانات الصادرة عن المصرف المركزي في طرابلس، اليوم الثلاثاء، تحقيق فائض في إجمال النفقات يقدر بمليارين و227 مليون دينار، خلال الفترة 1 يناير إلى 31 أغسطس العام الجاري.

وكشفت البيانات أن إجمالي النفقات المقدرة كان 25 مليار و665 مليون دينار، لكن ما صرف فعليا 23 مليار و439 مليون دينار.

واستحوذت بند الباب الأول «المرتبات» على 14 مليار و446 مليون دينار، بفائض 87 مليون دينار، إذ كان مقدرا إنفاق 14 مليار و533 مليون دينار.

وبالمثل تحقق فائض في الباب الثاني «التسييرية» بواقع 526 مليون دينار، إذ كان مقدرا لها مليارين و667 مليون دينار، لكن المنفق فعليا مليارين و141 مليون دينار.

كما صرف في الباب الثالث «التنمية» 660 مليون دينار، من أصل مليار و400 مليون دينار مخصصة له، بفائض 790 مليون دينار.

وجاء العجز الوحيد في أبواب النفقات بالباب الرابع «الدعم» بواقع 184 مليون دينار، إذ كان مخصصا له ثلاثة مليارات و733 مليون دينار، والنفقات الفعلية ثلاثة مليارات و917 مليون دينار.

وأخيرا الباب الخامس «الطوارئ»، الذي حاز على مليارين و325 مليون دينار، بعدما كان مقدرا له ثلاثة مليارات و333 مليون دينار، بفائض مليار و8 مليون دينار.

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