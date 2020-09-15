القضاء على «خلية داعش» بسبها.. انتصار جديد للجيش في محاربة الإرهاب

نجح الجيش الليبي في تنفيذ عملية كبرى باقتدار، حيث تمكن فجر الثلاثاء، من تصفية أربعة عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي في اشتباكات مع مفرزة عسكرية ليبية بمدينة سبها جنوب البلاد، حيث أفادت مصاد خاصة بـ «الساعة 24» في سبها، أن حصيلة المواجهة مع خلية داعش في حي عبدالكافي، فجر اليوم الثلاثاء، استمرت 9 ساعات استشهد على أثرها 3 أفراد من الجيش والشباب المساند، وتم القضاء على كل العناصر المتطرفة؛ وهم سعوديين ويمنين واسترالي وأسر 3 نساء والعثور على طفل.

التعرف على هوية عناصر التنظيم

وقال بيان صادر عن شعبة الإعلام الحربي: “تم التعرف على هوية عناصر التنظيم بعد القضاء عليهم، وكانوا قد تحصنوا في عدد من المنازل في حي عبد الكافي بالمدينة، وتبين أن اثنين منهم من الجنسية السعودية والثالث أسترالي الجنسية”.

وأضاف البيان أنه “وفق المعلومات الواردة فإن القتيل الرابع قام بتفجير نفسه برفقة عنصرين آخرين، فيما لا تزال القوات المسلحة تحاصر من بقي منهم داخل الحي”.

اقتحام وكر داعش

وكانت وحدات من الكتيبة 116 مشاة ووحدات من الكتيبة 160 مشاة بالقوات المسلحة العربية الليبية تحركت بعد ورود معلومات عن تحركات لمجموعة إرهابية داخل حي سكني في مدينة سبها بحي عبد الكافي، ونجحت في اقتحام أوكار الجماعة الإرهابية والقضاء على عدد من عناصرها، وتقوم بمطاردة فلول هذه الجماعة التي فرت باتجاه مكب حي عبد الكافي.

توقيت العملية أربك الدواعش

وكان العميد خالد المحجوب، الناطق باسم غرفة عمليات الكرامة بالقوات المسلحة العربية الليبية، قد أكد قبل عدة ساعات أن وحدات الجيش انتهت منذ قليل من عملية نوعية بمنطقة سبها العسكرية.

وأوضح “المحجوب”، أنه بعد متابعة دقيقة وتحري لموقع سكني بحي عبد الكافي يرتاده بعض الأفراد الذين يدّعون أنهم عائلة قادمة من خارج المدينة، وتبين أنهم مجموعة إرهابية متطرفة تتستر في كونها عائلة.

ولفت إلى أن الغرفة الأمنية المشتركة حددت وقت تنفيذ العملية التي كانت مفاجئة وأربكت هؤلاء الدواعش؛ الذين استخدموا مختلف أنواع الأسلحة ولكن قدرة وكفاءة الوحدة العسكرية 116 كانت في الموعد.

وأكد أن العملية تمت بنجاح مقدما الشكر لأهالي الحي الذين ساندوا القوات المسلحة إثناء العملية، والتي نتج عنها عملية المداهمة والقبض وجرح بعض الأفراد.

وبين أن القوات المسلحة ماضية قدما لتأمين المنطقة والقضاء على المجموعات الإرهابية الهاربة من مواجهة قواتنا في مختلف المناطق التي تم فيها قتالهم وكذلك القضاء على عصابات الجريمة المنظمة حتى يستتب الأمن في كامل ربوع المنطقة.

«القذاذفة» تنعي أحد أبنائها

ومن جانبها نعت قبيلة القذاذفة، استشهاد الشاب المنتصر بالله الشيباني، الذي توفي خلال مواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي في حي عبد الكافي بمدينة سبها.



