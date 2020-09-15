شعبة الاعلام الحربي: هذه جنسيات قتلى عملية سبها العسكرية

أصدرت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الليبي اليوم الثلاثاء إيجازا صحفيا للعملية العسكرية بحي عبدالكافي في مدينة سبها.

وقال الايجاز”بعد أن استمرت المعركة لأكثر من ستة ساعات .. الوحدات العسكرية بالكتيبة 116 مُشاة والكتيبة 160 مُشاة تقوم بحسم معركة حي عبدالكافي في مدينة سبها والقضاء بالكامل على الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم داعش ،

تأخر حسم المعركة كان لتحصن العدو بشكل كامل ولإستخدامه الآساليب الإنتحارية وتلغيمه لكافة مواقعه ، ولتسليحه بالعتاد المتطور ، كما قامت هذه الجماعات بإستهداف وحدات القوات المُسلحة بأكثر من اثنان وثلاثون قنبلة يدوية” ..

وأكد الايجاز أن وحدات القوات المُسلحة قامت خلال هذه العملية بقتل أكثر من سبعة أشخاص خلال هذه العملية اثنان سعوديان ؛ رغم محاولاتها القبض عليهم أحياء ، كما قام السعودي الثالث بتفجير نفسه.

كما قامت وحدات القوات المُسلحة بقتل شخص أسترالي الجنسية وآخر مصري وإثنان يحملان الجنسية الليبية ينتمون للتنظيم ،وتم أسر إمرآتان تنتميان لتنظيم داعش ” الأولى تحمل الجنسية المصرية والثانية تحمل الجنسية الليبية ” ويتم حالياً التحقيق معهما .