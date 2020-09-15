القيادة العامة تعلن القضاء على كامل الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم داعش بمدينة سبها

ليبيا – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة حسم الوحدات العسكرية بالكتيبة 116 مُشاة والكتيبة 160 مُشاة معركة حي عبدالكافي في مدينة سبها والقضاء بالكامل على الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم داعش عقب مواجهات استمرت لأكثر من 6ساعات.

القيادة العامة أوضحت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه أن تأخر حسم المعركة كان لتحصن العدو بشكل كامل ولإستخدامه الآساليب الإنتحارية وتلغيمه لكافة مواقعه ولتسليحه بالعتاد المتطور،مشيرة إلى قيام هذه الجماعات بإستهداف وحدات القوات المُسلحة بأكثر من اثنان وثلاثون قنبلة يدوية.

ونوّه البيان إلى أن وحدات القوات المُسلحة قامت خلال هذه العملية بقتل أكثر من سبعة أشخاص اثنان سعوديان رغم محاولاتها القبض عليهم أحياء كما قام السعودي الثالث بتفجير نفسه.

القيادة العامة لفتت إلى أن وحدات القوات المُسلحة قامت بقتل شخص أسترالي الجنسية وآخر مصري وإثنان يحملان الجنسية الليبية ينتمون للتنظيم وأسر إمرآتان تنتميان لتنظيم داعش الأولى تحمل الجنسية المصرية والثانية تحمل الجنسية الليبية ،منوّهةَ إلى أنه يتم حالياً التحقيق معهما.

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