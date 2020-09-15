«المركزي»: 848 مليون دينار لمجابهة «كورونا» حتى 31 أغسطس

كشفت البيانات الصادرة عن المصرف المركزي في طرابلس اليوم الثلاثاء، إن إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية بحكومة الوفاق لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد بلغت 848 مليون دينار، وذلك خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 أغسطس العام الجاري.

وأظهرت البيانات تخصيص 562 مليون لوزارة الصحة، و50 مليون للبلديات والمجالس المحلية، و95 مليون لجهاز الطب العسكري، و35 مليون لجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ، و65 مليون لجهاز الإمداد الطبي، و41 مليون دينار للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج.

يذكر أنه تحقق فائض في إجمالي النفقات يقدر بمليارين و227 مليون دينار، إذ أن إجمال النفقات المقدرة كان 25 مليارًا و665 مليون دينار، لكن ما صرف فعليًّا 23 مليارًا و439 مليون دينار.

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