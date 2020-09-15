«آكي»: دي مايو أبلغ عائلات طواقم قاربي الصيد المحتجزين في ليبيا بعقد قمة حكومية بالخصوص

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، على «أقصى التزام من الحكومة بحل إيجابي» لقضية قاربي الصيد اللذين أوقفا في ليبيا، وذلك خلال اتصالات جمعت الوزير بعائلات طواقم القاربين، إضافة إلى رئيس بلدية ما تزارا، ديل فاللو، وملاّك السفن، على ما أفادت مصادر دبلوماسية إيطالية وكالة «آكي».

وقالت المصادر للوكالة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن دي مايو «أبلغ أفراد عائلات طواقم زورقي الصيد اللذين تم ايقافهما قبالة السواحل الليبية، أنه سيتم عقد قمة حكومية حول الموضوع»، لأن «الإجراء المزمع أخذه يجب أن يكون بالإجماع».

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وأشارت المصادر إلى أن الوزير حرص على توضيح «توضيح درجة تعقيد الموقف والتوقيت الذي حدث فيه» خلال هذه الاتصالات، إضافة إلى «التأكيد على استعداد ودعم وزارة الخارجية لأفراد الأسرة ولرئيس بلدية ماتزارا ديل فاللو».

وأعلن رئيس بلدية بلدية ماتزارا ديل فاللو الإيطالي، سالفاتوري كوينتشي، في 3 سبتمبر الجاري، احتجاز قاربي صيد «أرتيميدي» و«وميدينا» التابعين لأسطول البلدية في ميناء بنغازي، بينما كانا يبحران على بعد 35 ميلا شمال المدينة، كاشفا أن السلطات الليبية أخذت عضوين من كلا طاقمي الزورقين.

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