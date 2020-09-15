لجنة الطاقة بمجلس النواب ترحب بإعادة تصدير النفط

رحب رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي اليوم بالجهود التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن إعادة تصدير النفط بين الأقاليم الثلاثة في ليبيا .

وبحسب بيان صادر عن لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب فإن التصدير سيكون وفق ضوابط وشروط أبرزها التوزيع العادل بين الأقاليم وأن تكون الإيرادات على حد وصفهم بعيدة عن أيدي العابثين وتجار الحروب .

وأضافت اللجنة أن نقص إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء يؤدي لانقطاع التيار الكهربائي ويعود السبب الى الإنقسام السياسي والمؤسسي الذي أرهق كاهل المواطن الليبي.

واختتمت البيان بتأكيد دعمها لإعادة فتح النفط لتنتهي أزمة الكهرباء وترفع المعاناة عن المواطن الليبي الصابر.

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