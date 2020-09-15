6.3 مليار دولار العجز في إيرادات النقد الأجنبي.. والمدفوعات 9.95 مليار حتى نهاية أغسطس

قال مصرف ليبيا المركزي إن إجمالي العجز في إيرادات النقد الأجنبي بلغ 6.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي، وقد جرى تغطيته من احتياطيات المصرف المركزي.

وأوضح المصرف في بيان الإيراد والإنفاق الصادر اليوم الثلاثاء، إن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي لم تزد عن 3.7 مليار دولار، منها مليارين و 51 مليون دولار من صادرات العام الماضي.

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وأضاف أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي وصل إلى 9 مليارات و 955 مليون دولار موزعة على النحو التالي:

ـ 6 مليارات و 347 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية وتشمل 81 مليونا لأرباب الأسر، و 4 مليار و 792 مليون دينار للاعتمادات المستندية، و مليار و474 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط (تغطي دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة)، بالإضافة إلى 444 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.

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