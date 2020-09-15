المصرف المركزي يعلن نفقات ليبيا منذ بداية العام

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 September, 2020

أعلن مصرف ليبيا المركزي طرابلس إجمالي نفقات ليبيا منذ بداية يناير 2020 وحتى 31 أغسطس 2020.

وأكد مصرف ليبيا المركزي في نشرته اليومية أن نفقات ليبيا على الباب الأول “المرتبات” المقدرة بلغت 14.533 مليار دينار بينما بلغت النفقات الفعلية 14.446 مليار بفائض 87 مليون دينار وبلغت النفقات المقدرة في الباب الثاني “التسييرية” 2.667 مليار دينار بينما بلغت النفقات الفعلية 2.141 مليون بفائض 526 مليون دينار.

وبحسب بيانات المصرف فقد بلغت النفقات المقدرة على الباب الثالث “التنمية” 1.400 مليار بينما بلغت النفقات الفعلية 610 مليون بفائض 790 مليون وبلغت النفقات المقدرة على الباب الرابع “الدعم” 3.733مليار دينار بينما بلغت النفقات الفعلية 3.917 مليار بعجز 184 مليون دينار وقدرت نفقات الباب الخامس “الطوارئ” بـ 3.333 مليار دينار بينما بلغت النفقات الفعلية 2.325 مليار بفائض 1.008 مليار دينار.

وأكد المصرف المركزي أن إجمالي النفقات المقدرة بلغ 25.666 مليار دينار بينما بلغ إجمالي النفقات الفعلية 23.439 مليار دينار بفائض 2.227 مليار دينار.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات النفطية المقدرة بلغت 4 مليار دينار فيما بلغت افيرادات الفعلية 2.340 مليار دينار بعجز 1.660 مليار بينما بلغت إيرادات الضرائب المقدرة 867 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 393 مليون دينار بعجز 474 مليون وقدرت إيرادات الجمارك بـ267 مليون دينار فيما بلغت ايرادات الفعلية 88 مليون بعجز 179 مليون دينار.

وبين مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات المقدرة للاتصالات بلغت 267 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 82 مليون بعجز 185 مليون وبلغت الإيرادات المقدرة من المخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي 200 مليون دينار وكذلك الإيرادات الفعلية وبلغت الإيرادات المقدرة لبيع المحروقات بالسوق المحلي 267 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 100 مليون بعجز 167 مليون وبلغت الإيرادات المقدرة لرسوم الخدمات وإيرادات أخرى 486 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 300 مليون بعجز 186 مليون .

وبحسب المصرف المركزي بلغت الإيرادات المقدرة لتمويل الترتيبات المالية من ضريبة الجهاد 110 مليون فيما بلغت الإيرادات الفعلية 124 مليون بفائض 14 مليون وبلغت الإيرادات المقدرة لإجمالي الإيرادات النفطية والسيادية 6.464 مليار دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 3.627 مليار بعجز 2.837 مليار دينار وبلغت الإيرادات المقدرة والفعلية من قرض مصرف ليبيا المركزي “عجز الترتيبات المالية 17.804 مليار دينار وبلغت الإيرادات المقدرة والفعلية من تمويل الباب الثالث “التنمية” من رسوم بيع النقد الأجنبي 1.400 مليار دينار.