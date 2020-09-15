السراج يُخطط للاستقالة.. و”بلومبرغ” تكشف الموعد

كشفت وكالة “بلومبيرغ” أن رئيس الوزراء الليبي فايز السراج يعتزم الإعلان عن استقالته قريباً، لكنه سيبقى في منصبه مؤقتاً إلى حين الانتهاء من المفاوضات التي ستجرى في جنيف الشهر القادم، وفقًا لما ذكره مسؤولون مطلعون.

وأشارت الوكالة إلى أنه وبعد تمكّن قوات الوفاق من صد هجوم الجيش الوطني على طرابلس في يونيو الماضي، انزلقت العاصمة في صراع سياسي داخلي، كما واجه السراج ضغوطًا من حركة احتجاجية ضد الفساد وسوء الخدمات.

ونقلت الوكالة عن مسؤولَين على اطلاع بالمحادثات السرية القائمة حول قرار الاستقالة، طلبا عدم الكشف عن هويّتهما، أن السراج سيخفف بعض الضغط عن نفسه بهذا القرار بينما يمهد الطريق لخروجه بعد محادثات جنيف.

واستندت الوكالة إلى مصادرها في الإشارة إلى أن “السراج” قد بحث خطط استقالته مع شركاء على الصعيد المحلي والدولي، مشيرة إلى إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق سيعلن هذا القرار بصورة رسمية بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

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