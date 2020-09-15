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“النواب”: نتفهّم مطالب الشباب المحتجين.. ولهم الأولوية

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن “تفهمه لمطالب الشباب المحتجين في عدد من مدن المنطقة الشرقية”، مضيفاً أن “التظاهر السلمي حق أساسي يكفله القانون والإعلان الدستوري”.

وشدد العقوري في بيان، الثلاثاء، على أن “استخدام العنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة أمر مرفوض وأن تناول مشاكل الشباب يجب أن يكون أولوية في هذه المرحلة”.

ولفت البيان إلى أهمية العمل على إصلاح الملف الاقتصادي خلال هذه المرحلة الحرجة، كونه السبيل الأول لتحسين ظروف المواطنين المعيشية، مبيناً أن ذلك “يرتبط بعودة الاستقرار وهو ما يعمل عليه مجلس النواب من خلال العودة للحوار السياسي إضافة إلى استئناف تصدير النفط باعتباره مصدر دخل البلاد الوحيد”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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