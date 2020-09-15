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المشري: نرغب في إنهاء المرحلة الإنتقالية

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري: نؤكد الرغبة في إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال إنجاز المسار الدستوري وصولاً إلى انتخابات رئاسية.

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري: نؤكد الرغبة في إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال إنجاز المسار الدستوري وصولاً إلى انتخابات رئاسية

المشري: الطريق إلى انتخابات نزيهة لن تكون إلا بحوار يُنهي الانقسام السياسي ويُوحّد المؤسسات

المشري: لقاء المغرب كان بهدف إيجاد الإطار المناسب لتوحيد المؤسسات السيادية

المشري: لقاء المغرب لم يتطرق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أسماء شاغلي المناصب السيادية

المشري: لقاء المغرب لم يتطرق إلى نقل أي مؤسسات سيادية خارج العاصمة أو تركيبة المجلس الرئاسي وكل ما أُشيع حول ذلك هو شائعات ومحاولة لعرقلة الحوار

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • المشرى من عشاق السلطة والمال باى ثمن وكل صفات المنافقين تجدها فيه اذا تحدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. خليه يشبع بالدنيا ولكن عندما تخرج روح المنافق ينطبق عليه هذه الاية الكريمة :-
    فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ (23) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (24) إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ (25) ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (27) ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (28) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ (29)

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  • .مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ (10)

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  • توحيد المؤسسات بعد المحنة التي مرت بها البلاد هي من أهم الخطوات نحو الاصلاح ويبارك الشعب الليبي المجهودات الوطنية المبذولة من كافة الاطراف ، وإن ما تبقي ما هي إلا مسائل يمكن معالجتها بتوخي الحكمة والابتعاد عن الانانية المفرطة والمصلحة الشخصية وتقديم مصلحة الوطن فوق كل إعتبار .

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  • درق وجهك انت وعدد من شواذ الأخوان كلاب اردوغان اللعنه عليهم في كل حين وكل آوان ستنتهي المرحله الانتقاليه بأختفاء هذه الفئه الضاله الذين يسمون زورا بأخوان المسلمين بينما هم اعداء للمسلمين

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