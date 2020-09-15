المشري: نرغب في إنهاء المرحلة الإنتقالية

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري: نؤكد الرغبة في إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال إنجاز المسار الدستوري وصولاً إلى انتخابات رئاسية.

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري: نؤكد الرغبة في إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال إنجاز المسار الدستوري وصولاً إلى انتخابات رئاسية

المشري: الطريق إلى انتخابات نزيهة لن تكون إلا بحوار يُنهي الانقسام السياسي ويُوحّد المؤسسات

المشري: لقاء المغرب كان بهدف إيجاد الإطار المناسب لتوحيد المؤسسات السيادية

المشري: لقاء المغرب لم يتطرق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أسماء شاغلي المناصب السيادية

المشري: لقاء المغرب لم يتطرق إلى نقل أي مؤسسات سيادية خارج العاصمة أو تركيبة المجلس الرئاسي وكل ما أُشيع حول ذلك هو شائعات ومحاولة لعرقلة الحوار

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