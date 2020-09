أعلنت وكالة الأمم المتحدة للهجرة، اليوم الثلاثاء، انتشال جثتين وفقدان 22 شخصا آخرين، بعد اعتراض خفر السواحل الليبي لثلاثة قوارب مهاجرين انقلب أحدها.

The post عاجل // انتشال جثتين وفقدان 22 شخصا إثر اعتراض خفر السواحل الليبي لثلاثة قوارب مهاجرين appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24