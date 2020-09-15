«مكافحة الأمراض»: 629 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 490 حالة ووفاة 15 آخرين

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين، وفقا للبيان رقم 191.

وأكد المركز أنه استلم عدد ( 3137 ) عينة موزعة علي النحو التالي “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1160) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (168) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (92) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1150) عينة، مختبر فرع المركز سبها عدد (89) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (300) عينة، مختبر فرع المركز الزاوية عدد (46) عينة”.

كما وزعت العينات على مختبرات “مختبر فرع المركز الكفرة عدد (13) عينة، مختبر فرع المركز طبرق عدد (4) عينات، مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (17) عينة، مختبر فرع المركز تازربو عدد (27) عينة، مختبر فرع المركز غدامس عدد (3) عينات، مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (34) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (34) عينة”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد ( 2508 ) عينة سالبة، عدد (629) عينة موجبة (432 جديدة + 197 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1 – طرابلس :-

– عدد 199 حالة جديدة

– عدد 67 حالة مخالطة

2- غريان :-

عدد 23 جديدة

سواني بني آدم :

عدد 7 مخالطة

3- الجفارة :-

عدد 2 جديدة

4- باطن الجبل :-

عدد 5 جديدة

5- زلطن :-

عدد 2 جديدة

6- درج :-

عدد 1 جديدة

عدد 9 مخالطة

7 – صرمان :-

عدد 4 جديدة

عدد 12 مخالطة

8 – المنشية الجميل :-

عدد 2 جديدة.

9 – جنزور:-

عدد 43 جديدة

عدد 23 مخالطة

10 – النواحي الأربعة:-

عدد 1 جديدة

11- رقدالين :-

عدد 2 جديدة.

عدد 2 مخالطة

12 – العواتة :-

عدد 6 جديدة

13 – ترهونة :-

– عدد 1 جديدة

عدد 4 مخالطة

14- : الماية

عدد 1 جديدة

15 – يفرن :-

عدد 4 جديدة

16 – زوارة

عدد 30 جديدة

17- زليتن :-

عدد 30 مخالطة

عدد 14 جديدة

18- مصراتة

عدد 12 مخالطة

19- الخمس

عدد 1 مخالطة

عدد 27 جديدة

20- صبراتة

عدد 4 جديدة

21- الزاوية المركز

عدد 9 مخالطة

عدد 5 جديدة

22- اجدابيا

عدد 10 جديدة

عدد 4 مخالطة

23- الكفرة

عدد 2 مخالطة

عدد 8 جديدة

24- الزنتان

عدد 5 مخالطة

25- الأصابعة

عدد 1 جديدة

26- جادو

عدد 2 جديدة

27- تازربو

عدد 7 جديدة

عدد 6 مخالطة

28- سرت

عدد 3 جديدة

29- الواحات

عدد 9 مخالطة

30- طبرق

عدد 4 جديدة

31- سبها

عدد 1 مخالطة

عدد 1 جديدة

32- الشاطئ

عدد 1 مخالطة

عدد 1 جديدة

33- بنت بية

عدد 12 جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 490 ) حالة شفاء حسب المدن:

1- عدد 418 في طرابلس

2 – عدد 1 في الزاوية المركز

3- عدد 2 في اجدابيا

4- عدد 7 في مصراتة

5- عدد 3 في الخمس

6- عدد 2 في مزدة

7- عدد 6 في سبها

8 – عدد 4 في الزنتان

9 – عدد 15 في فسانو

10 – عدد 15 في الواحات

11 – عدد 17 في الكفرة

تفاصيــــــل الــــ ( 15 ) حالة الوفاة:

– عدد 1 في طرابلس

– عدد 1 في مصراتة

3- عدد 1 في الشاطئ

4- عدد 2 في باطن الجبل

5- عدد 1 في صبراتة

6 – عدد 1 في اجدابيا

7 – عدد 1 في الخمس

8 – عدد 3 في سرت

9 – عدد 1 في الكفرة

10 – عدد 2 في زليتن

11 – عدد في العجيلات

الإحصاءات العامة :

1 – إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” : 24,144

2 – الحالات النشطة : 10.509

3 – المتعافين : 13,252

4 – الوفيات : 383