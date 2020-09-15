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الواحة للنفط تطلق عملية لتعقيم مرافق تعليمية لبلدية خليج السدرة

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وفقا لمساعي شركة الواحة للنفط من اجل تطبيق الخطه الاحترازية لمجابهه وباء كورونا بمواقع عمله وبمناطق محيطه بالحقول والميناء

أطلق الفريق الطبي وقسم السلامة بميناء السدرة النفطي عملية تعقيم لمرافق تعليمية داخل نطاق بلديه خليج السدرة .

وشملت الحملة  مناطق النوفليه و بن جواد واستهدفت فصول دراسية ومقرات ادارية تمهيدا لرجوع آمن للطلاب اثناء مرحله الامتحانات.

يذكر أن  الواحة للنفط قامت سابقا بعمليه دعم للجنه الطوارئ لمكافحه كورونا راس لانوف بعدد من المواد الطبية الي جانب مشاركة اقسام السلامة والاطفاء بعمليات تعقيم دورية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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