توزيع الإصابات الجديدة بـ«كورونا».. طرابلس الأعلى ثم جنزور وزليتن

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 629 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين، منها 266 حالة في طرابلس.

وجاءت جنزور ثانيًا بـ66 حالة، ثم زليتن بـ44 حالة، و30 حالة في زوارة، و28 حالة في الخمس، و23 حالة في غريان، و16 حالة في صرمان، و14 حالة في كل من أجدابيا والزاوية المركز، و13 حالة في تازربو، و12 حالة في بنت بيه ومصراتة، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء.

إضافة إلى 10 حالات في كل من الكفرة ودرج، و9 حالات في الواحات، و7 حالات في سواني بني آدم، و6 حالات في العواتة، و5 حالات في كل من الزنتان وترهونة وباطن الجبل، و4 حالات في كل من صبراتة ويفرن ورقدالين وطبرق، و3 حالات في سرت، وحالتين في كل من سبها والشاطئ وجادو وزلطن والجفارة والمنشية الجميل، وحالة في كل من الأصابعة والماية والنواحي الأربعة.

ولم تشمل الإحصائية الصادرة عن المركز اليوم مدنًا في الشرق مثل بنغازي ودرنة.

وتماثل للشفاء 490 مصابًا منهم 418 حالة في طرابلس، و17 حالة في الكفرة، و15 حالة في كل من فسانو والواحات، و7 حالات في مصراتة، و6 حالات في سبها، و4 حالات في الزنتان، و3 حالات في الخمس، وحالتين في كل من أجدابيا ومزدة، وحالة في الزاوية المركز.

بينما توفي 15 مصابًا، 3 حالات في سرت، وحالتين في كل من باطن الجبل وزليتن، وحالة في كل من طرابلس ومصراتة والشاطئ وصبراتة وأجدابيا والخمس والكفرة والعجيلات.

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