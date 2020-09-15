مساجد طبرق تشرع في إقامة صلاة الجمعة بعد إغلاق لفترة طويلة بسبب كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في طبرق جاد المولى ذاوود، اليوم الثلاثاء، أن الجمعة القادمة ستفتح مساجد طبرق أبوابها لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة، وذلك بعد إغلاق دام لعدد 25 جمعة خلال مدة تجاوزت لأكثر من 6 أشهر، بسبب جائحة كورونا.

وأوصت اللجنة الاستشارية الطبية باتخاذ عدد من الخطوات التي يجب إتباعها لاستقبال المصلين، من بينها مراعاة القدرة الاستيعابية للمساجد وتحقيق التباعد الاجتماعي بوضع علامات للمصلين، بما لا يقل عن متر وارتداء الكمامات وإزالة الفرش واصطحاب كل مصلي صلايته.

كما اوصت، بالقيام بأعمال النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات قبل وبعد كل صلاة والتأكد على عدم فتح دورات المياه.

كما أوصت بفتح كافة الأبواب في المساجد والساحات لتسهيل حركة دخول وخروج المصلين وتجنب الازدحام مع فتح جميع النوافذ حرصاً على التهوية الجيدة.

وطالبت اللجنة، بفتح المسجد قبل الأذان بربع ساعة فقط وصعود الخطيب للمنبر في الوقت المحدد للأذان على أن يكتفي بأذان واحد وتحديد زمن الخطبة وصلاة الجمعة بحيث لا تتجاوز 15 دقيقة.

ونبهت اللجنة على المصلين بالاكتفاء بإلقاء السلام وعدم المصافحة عقب أداء الصلاة، كما نبهت على المصلين بعدم حضور كل من لديه ارتفاع في درجات الحرارة أو سعال أو عطاس شديد أو ضيق في التنفس أو فقدان لحاسة الشم والتذوق.

وأكدت اللجنة الاستشارية الطبية، على المرضى وكبار السن بعدم حضور الصلاة، لأنهم الفئة الأكثر عرضة للخطر ومنع اصطحاب الأطفال دون سن الثانية عشر.

كما أوصت اللجنة، بوضع الملصقات واللوحان الإرشادية الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية في أماكن واضحة بالمساجد والساحات.

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