مكافحة الأمراض: تسجيل 629 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 September, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 629 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا أمس الاثنين منها 432 حالة جديدة و 197 حالة مخالطة.

وأكد المركز ارتفاع العدد المحمل لإصابات كورونا إلى 24,144 حالة منها الحالات النشطة: 10.509، المتعافين: 13,252، الوفيات: 383.

وأكد المركز أنه جرى أمس الإثنين تسجيل ( 15 ) حالة الوفاة منها حالة واحدة في كل من طرابلس، مصراتة، الشاطئ، صبراتة، اجدابيا، الخمس، الكفرة وحالتين في كل من باطن الجبل، زليتن وثلاث حالات في سرت ومثلها في العجيلات.

وأشار المركز إلى شفاء 490 حالة منها 418 في طرابلس وحالة في الزاوية المركز وحالتين في كل من مزده واجدابيا و7 حالات في مصراتة و3 حالات في الخمس و6 حالات في سبها و4 حالات في الزنتان و15 حالة في كل من فسانو والواحات و17 حالة في الكفرة.