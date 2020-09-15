لجنة الخارجية : نتفهم مطالب الشباب المحتجين، والتظاهر السلمي حق يكفله القانون

أعرب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، اليوم، عن تفهمه لمطالب الشباب المحتجين، مؤكدا أن التظاهر السلمي حق أساسي يكفله القانون والإعلان الدستوري، وأن استخدام العنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة أمر مرفوض.

كما أكد العقوري أن تناول مشاكل الشباب يجب أن يكون أولوية في هذه المرحلة مع العمل على ملف الإصلاح الاقتصادي الذي سيسمح بتحسين ظروف الحياة والخدمات، ومحاربة الفساد والنهوض بأداء الحكومة .

وأضاف رئيس لجنة الخارجية أن ذلك يرتبط بعودة الاستقرار، وهو ما يعمل عليه مجلس النواب من خلال العودة للحوار السياسي، واستئناف تصدير النفط باعتباره مصدر دخل البلاد الوحيد.

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