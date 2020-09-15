العقوري: التظاهر السلمي حق أساسي لكن تخريب الممتلكات العامة والخاصة أمر مرفوض

أعرب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن تفهمه لمطالب الشباب المحتجين في عدد من مدن المنطقة الشرقية.

وقال العقوري في بيان له اليوم الثلاثاء إن التظاهر السلمي حق أساسي يكفله القانون والإعلان الدستوري، مشددا على أن استخدام العنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة أمر مرفوض.

وأكد رئيس اللجنة البرلمانية أن تناول مشاكل الشباب يجب أن يكون أولوية في هذه المرحلة، مشيرا إلى الحاجة الملحة للعمل على ملف الإصلاح الاقتصادي بما سيسمح بتحسين ظروف الحياة والخدمات، ومحاربة الفساد والنهوض بأداء الحكومة.

وأضاف العقوري أن ذلك يرتبط بعودة الاستقرار وهو ما يعمل عليه مجلس النواب من خلال العودة للحوار السياسي، بالإضافة إلى استئناف تصدير النفط باعتباره مصدر دخل البلاد الوحيد.

خرجت عدة تظاهرات يوم الخميس الماضي في مدينة بنغازي للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي، وردا عليها، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بيان له يوم الجمعة على حق التظاهر السلمي، والمحافظة على الملكية العامة والخاصة.

واستغل مسلحون تظاهرات أمام مديرية أمن المرج مساء السبت الماضي، وأطلقوا الرصاص عليها، في محاولة لاقتحامها، إلا أن رجال الأمن تصدوا للمسلحين من داخلها، ما أدى غلى سقوط أحد المسلحين وإصابة آخر، وأكدت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، في بيان رسمي أنها قامت بواجبها في حماية المتظاهرين السلميين وتأمين المظاهرات وحماية الممتلكات الخاصة والعامة وفقا

واستغلالا للموقف، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانا تجاهل بشكل فج توصيف الأمور ووضعها في موضعها الصحيح، وأدانت ما وصفته بـ«استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين».