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المشري يُعلن رغبته في إنهاء المرحلة الانتقالية

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رغبتهم التامة في إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال إنجاز المسار الدستوري وصولاً إلى انتخابات رئاسية.

وأضاف المشري في كلمة مصورة نُشرت على الصفحات الرسمية للمجلس أن الطريق إلى انتخابات نزيهة لن تكون إلا بحوار يُنهي الانقسام السياسي ويُوحّد المؤسسات.

وتطرق رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى اللقاء الذي جمع وفدي المجلس الأعلى ومجلس النواب بمدينة بوزنيقة المغربية، مؤكداً أنه كان بهدف إيجاد الإطار المناسب لتوحيد المؤسسات السيادية.

ونفى المشري تطرق نقاشات لقاء المغرب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أسماء شاغلي المناصب السيادية، كما أكد أنه لم يتطرق إلى نقل أي مؤسسات سيادية خارج العاصمة أو تركيبة المجلس الرئاسي وأن كل ما أُشيع حول ذلك هو شائعات ومحاولة لعرقلة الحوار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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