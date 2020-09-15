المشري يُعلن رغبته في إنهاء المرحلة الانتقالية

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رغبتهم التامة في إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال إنجاز المسار الدستوري وصولاً إلى انتخابات رئاسية.

وأضاف المشري في كلمة مصورة نُشرت على الصفحات الرسمية للمجلس أن الطريق إلى انتخابات نزيهة لن تكون إلا بحوار يُنهي الانقسام السياسي ويُوحّد المؤسسات.

وتطرق رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى اللقاء الذي جمع وفدي المجلس الأعلى ومجلس النواب بمدينة بوزنيقة المغربية، مؤكداً أنه كان بهدف إيجاد الإطار المناسب لتوحيد المؤسسات السيادية.

ونفى المشري تطرق نقاشات لقاء المغرب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أسماء شاغلي المناصب السيادية، كما أكد أنه لم يتطرق إلى نقل أي مؤسسات سيادية خارج العاصمة أو تركيبة المجلس الرئاسي وأن كل ما أُشيع حول ذلك هو شائعات ومحاولة لعرقلة الحوار.

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