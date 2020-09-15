طرابلس تسجل أعلى إصابات بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 September, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه جرى في العاصمة طرابلس تسجيل أعلى إصابات بكورونا في ليبيا حيث جرى تسجيل 199 إصابة جديدة و67 حالة مخالطة من إجمالي 629 إصابة جديدة جرى تسجيلها أمس الاثنين في ليبيا

وأشار المركز إلى التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في ليبيا حيث جرى في غريان تسجيل 23 إصابة جديدة، وفي سواني بني آدم سجلت 7 حالات مخالطة، وفي الجفارة جرى تسجيل حالتين جديدتين، وفي باطن الجبل جرى تسجيل 5 حالات جديدة، وفي زلطن سجلت حالتين جديدتين وفي درج جرى تسجيل حالة جديدة و9 حالات مخالطة وفي صرمان جرى تسجيل 4 حالات جديدة و12 حالة مخالطة وفي المنشية الجميل سجلت حالتين جديدتين وفي جنزور سجلت 43 حالة جديدة و23 حالة مخالطة وفي النواحي الأربعة سجلت حالة جديدة وفي رقدالين سجلت حالتين جديدتين ومثلهم مخالطين وفي العواتة جرى تسجيل 6 حالات جديدة وفي ترهونة سجلت حالة واحدة جديدة و4 حالات مخالطة وفي الماية جرى تسجيل حالة واحدة جديدة وفي يفرن سجلت 4 حالات جديدة وفي زوارة سجلت 30 حالة جديدة وفي زليتن سجلت 30 حالة مخالطة و14 حالة جديدة وفي مصراتة سجلت 12 حالة مخالطة وفي الخمس سجلت حالة مخالطة و27 حالة جديدة وفي براتة سجلت 4 حالات جديدة وفي الزاوية المركز سجلت 9 حالات مخالطة و5 حالات جديدة وفي اجدابيا سجلت 10 حالات جديدة و4 مخالطة وفي الكفرة سجلت حالتين مخالطتين و8 حالات جديدة وفي الزنتان سجلت 5 حالات مخالطة وفي الأصابعة سجلت حالة واحدة جديدة وفي جادو سجلت حالتين جديدتين وفي تازربو سجلت 7 حالات جديدة و6 حالات مخالطة وفي سرت سجلت 3 حالات جديدة وفي الواحات سجلت 9 حالات مخالطة وفي طبرق سجلت 4 حالات جديدة وفي كل من الشاطئ وسبها سجلت حالة واحدة مخالطة وأخرى جديدة وفي بنت بيه سجلت 12 حالة جديدة.