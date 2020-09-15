بوريل: تصرّفات تركيا في شرق المتوسّط تضع مستقبل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي على المِحكّ

ليبيا – اعتبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنّ تصرفات تركيا في شرق المتوسّط تضع مستقبل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي على المِحكَ.

جاء ذلك خلال جلسة عامة أمام البرلمان الأوروبي وفقًا لوكالة “آكي” الإيطالية بهدف التحضير للقمة الأوروبية القادمة في 24 و25 من الشهر الجاري، والتي سيكون موضوعها الرئيسي العلاقات بين بروكسل وأنقرة.

ورأى المسؤول الأوروبي في قيام تركيا بسحب سفينة التنقيب من المنطقة المتنازع عليها إشارة إيجابية باتجاه التهدئة، قائلًا: “يجب أن يعمل الأتراك على خفض التوتّر في شرق المتوسّط قبل الشروع بالحوار”.

وأشار إلى أنّ كلّ تصرّف معاكس سوف يؤدّي إلى نسف أيّ جهد هادف إلى حلّ مشكلة جزيرة قبرص المقسّمة، مضيفًا: “نرغب في المساهمة في الحلّ تحت راية الأمم المتحدة وعلى أساس قرارات مجلس الأمن”.

كما حرص بوريل على التأكيد أنّ موقف الاتحاد واضح لجهة الدفاع عن مصالحه الاستراتيجية والتضامن مع قبرص واليونان.

وشدّد على أنّ الاتحاد يسعى لإقامة علاقات شراكة قائمة على الاحترام المتبادل للمصالح مع تركيا، مؤكّدًا أنّ الوضع الحالي يحتّم على العواصم الأوروبية استعراض علاقاتها مع أنقرة بشكل كامل.

كما تحدّث بوريل عن تغيّر الأجواء المحيطة بالاتحاد الأوروبي، بسبب عودة إمبراطوريات قديمة للاستيقاظ مثل الصين وروسيا وتركيا.

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