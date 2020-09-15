دون كشف التفاصيل.. تركيا تعلن دخول مذكّرة التفاهمات الاقتصادية والتجارية المُبرمة مع السراج حيّز التنفيذ

ليبيا – نشرت الجريدة الرسمية التركية اليوم الثلاثاء مذكّرة التفاهمات الاقتصادية والتجارية المُبرمة مع حكومة الوفاق لتدخل بذلك حيّز التنفيذ.

مراسل وكالة “الأناضول” التركية ذكر أنّ مذكرة التفاهمات المبرمة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق في الـ 13 من شهر أغسطس الماضي دخلت حيز التنفيذ إثر نشرها بالجريدة الرسمية.

وفي 13 أغسطس أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان توقيع بلادها مع ليبيا مذكّرة تفاهمات اقتصادية وتجارية وصفت بـ”المهمة للغاية” حسب المصدر.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته بكجان مع وزير تخطيط الوفاق الطاهر الجهيمي في أنقرة، قالت: “وقّعنا مع ليبيا تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمّة للغاية”.

وأضافت أنّ التفاهمات تمهّد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية وتهدف إلى استمرارية المشاريع التركية غير المكتملة وحلّ المشكلات التي واجهتها مشاريع البناء المنفذة في ليبيا.

وأشارت أنّ بعض مشاريع المقاولات التي نفّذتها شركات تركية داخل ليبيا في الماضي القريب توقّفت ولم تتمكّن من تحصيل مستحقّاتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية