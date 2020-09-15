الحكومة الليبية: الأربعاء والخميس عطلة رسمية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 September, 2020

أعلنت الحكومة الليبية أن يومي الأربعاء والخميس عطلة رسمية بمناسبة عيد الشهيد “ذكرى استشهاد عمر المختار”.

وأكدت الحكومة أنه تقرر أن يكون يومي غد الأربعاء عطلة رسمية بمناسبة عيد الشهيد فيما يعتبر يوم الخميس عطلة لأنه واقع بين إجازتين على أن يخصم من رصيد الإجازات.

وبحسب القرار يستثنى من الإجازات وزارتي الداخلية والصحة وكافة المرافق التابعة لهذه الوزارات وجهاز الأمن الداخلي كما يتم استثناء مراقبات التربية والتعليم من عطلة يوم الخميس فقط لاستكمال الامتحانات المقررة لطلبة الشهادة الإعدادية لهذا العام في موعدها المحدد وكذلك المؤسسات والجهات التي تتطلب طبيعة عملها تواجد موظفيها بمقارها مع حفظ حقوقهم في ذلك.