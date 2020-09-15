تمديد موعد قبول طلبات الترشح لمجالس 6 بلديات

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الثلاثاء، تمديد موعد قبول طلبات الترشح لمجالس ست بلديات إلى الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري؛ وذلك بسبب العطلة الرسمية ليومي الأربعاء والخميس.

وشملت البلديات التي شهدت عملية التمديد «الزاوية الجنوب، وزليتن، وكاباو، وجادو، والخمس، والحرابة»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بموقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن تسلم ملفات الترشح سيكون من التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا بمقر اللجان الفرعية المعنية، مؤكدًا أنه لن يتم استقبال مرشحين أو وكلائهم دون ارتداء الكمامات، واتباع الإجراءات الاحترازية المفروضة للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

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