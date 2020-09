المصرف المركزي: نفقات ليبيا منذ بداية العام بلغت 2.227 مليار دينار

أعلن مصرف ليبيا

المركزي طرابلس إجمالي نفقات ليبيا منذ بداية يناير 2020 وحتى 31 أغسطس 2020.

وأكد مصرف ليبيا

المركزي في نشرته اليومية أن نفقات ليبيا على الباب الأول “المرتبات”

المقدرة بلغت 14.533 مليار دينار بينما بلغت النفقات الفعلية 14.446 مليار بفائض

87 مليون دينار وبلغت النفقات المقدرة في الباب الثاني “التسييرية”

2.667 مليار دينار بينما بلغت النفقات الفعلية 2.141 مليون بفائض 526 مليون دينار.

وأوضح المصرف في

بيان الإيراد والإنفاق الصادر اليوم الثلاثاء أن النفقات المقدرة على الباب الثالث

“التنمية ” بلغت 1.400 مليار

بينما بلغت النفقات الفعلية 610 مليون بفائض 790 مليون وبلغت النفقات المقدرة على

الباب الرابع “الدعم” 3.733مليار دينار بينما بلغت النفقات الفعلية

3.917 مليار بعجز 184 مليون دينار وقدرت نفقات الباب الخامس “الطوارئ”

بـ 3.333 مليار دينار بينما بلغت النفقات الفعلية 2.325 مليار بفائض 1.008

مليار دينار.

وأكد المصرف

المركزي أن إجمالي النفقات المقدرة بلغ 25.666 مليار دينار بينما بلغ إجمالي

النفقات الفعلية 23.439 مليار دينار بفائض 2.227 مليار دينار.

