ليبيا الان

قانون "التصالح" على مخالفات البناء يثير جدلا واسعا في المجتمع المصري

تم النشر منذُ 19 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

تتناول فقرة ريبورتاج عددا من التقارير التي أعدها مراسلونا في بلدان مختلفة، البداية من لبنان حيث أدى انفجار مرفأ بيروت الأول إلى تضرر نحو ثمانية آلاف مبنى في الوقت الذي يعيش فيه اللبنانيون على وطأة أزمة اقتصادية حادة. وفي مصر، أثارت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إزالة المباني والعقارات المخالفة،وهو ما يعرف باسم قانون التصالح، جدلا واسعا. وفي تونس، يحاول العديد من الفنانين التمتع بشئ من حرية التعبير في ظل موجة من النقد الحاد. وفي ليبيا، يهدد انقطاع الكهرباء حياة ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك