قانون "التصالح" على مخالفات البناء يثير جدلا واسعا في المجتمع المصري

تتناول فقرة ريبورتاج عددا من التقارير التي أعدها مراسلونا في بلدان مختلفة، البداية من لبنان حيث أدى انفجار مرفأ بيروت الأول إلى تضرر نحو ثمانية آلاف مبنى في الوقت الذي يعيش فيه اللبنانيون على وطأة أزمة اقتصادية حادة. وفي مصر، أثارت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إزالة المباني والعقارات المخالفة،وهو ما يعرف باسم قانون التصالح، جدلا واسعا. وفي تونس، يحاول العديد من الفنانين التمتع بشئ من حرية التعبير في ظل موجة من النقد الحاد. وفي ليبيا، يهدد انقطاع الكهرباء حياة ذوي الاحتياجات الخاصة.

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