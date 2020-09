مركزي طرابلس: 848 مليون دينار لمجابهة كورونا حتى نهاية أغسطس

كشف المصرف

المركزي في طرابلس، أن إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية بحكومة

الوفاق غير المعتمدة لمجابهة جائحة فيروس كورونا بلغت 848 مليون دينار، وذلك خلال

الفترة من 1 يناير إلى 31 أغسطس العام الجاري.

وأظهر بيان

الإيراد والإنفاق الصادر اليوم الثلاثاء تخصيص 562 مليون لوزارة الصحة بحكومة

الوفاق غير المعتمدة، و50 مليون للبلديات والمجالس المحلية، و95 مليون لجهاز الطب

العسكري، و35 مليون لجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ، و65 مليون لجهاز الإمداد الطبي،

و41 مليون دينار للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج.

