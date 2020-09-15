هذا ما قالته لجنة الطاقة بالبرلمان بشأن فتح الموانئ النفطية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 September, 2020

أكدت لجنة الطاقة بمجلس النواب على ترحيبها بفتح الموانئ النفطية لإنهاء الأزمة في ليبيا ورفع المعاناة عن المواطنين.

وأعلن رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي عن ترحيبه بجهود القيادة العامة للجيش والتي عززها بيان السفارة الأمريكية بشأن إعادة افتتاح تصدير النفط وفق ضوابط وشروط أولها التوزيع العادل للموارد بين أقاليم ليبيا الثلاث على أن تكون الإيرادات بعيدة عن أيدي العابثين وتجار الحروب.

وبين العريبي أن ما تعانيه ليبيا اليوم جراء الانقسام السياسي والمؤسسي الذي أرهق كاهل المواطن وأن نقص إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء تسبب في طرح الأحمال الكهربائية لساعات طويلة وأيضا نقص السيولة وتذبذب سعر الصرف بالسوق الموازي.