فحيمة: الحلّ في ليبيا لن يكون إلا بإنهاء انقسام المؤسسات والإسراع بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

ليبيا – أكّد عضو مجلس النواب صالح فحيمة أنّ المجلس لم ينظر بعد في استقالة الحكومة الليبية حتى اللحظة، ولم توجه دعوة رسمية حتى الآن لعقد جلسة بهذا الخصوص.

فحيمة وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس الإثنين قال: “في اعتقادي أنّها لن توجّه أصلًا دعوة لعقد جلسة للنظر في الاستقالة، وحكومة الثني فشلت في تحقيق المهام المناطة بها؛ ناهيك عن شبهات الفساد التي جعلت منها حكومة مرفوضة لدى الشارع”.

وأضاف أنّ الغضب الشعبي من الحكومة يأتي لأنها تحرّرت من كلّ القيود الرقابية ولم تعُد ترضخ لرقابة البرلمان منذ فترة.

وأشار إلى أنّ العالم أصلًا غير معترف بهذه الحكومة منذ أن بدأ العمل بالاتفاق السياسي ودخلت حكومة الوفاق إلى طرابلس.

عضو مجلس النواب اختتم: “لذلك فإنّ الحلّ في ليبيا لن يكون إلا بإنهاء انقسام المؤسسات والإسراع بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في وقت واحد، حتى لا نقع مجدّدًا في مسألة تداخل الصلاحيات التي وقعنا فيها الآن، وأربكت المشهد”، وفق تقديره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية