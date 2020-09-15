218 تكشف هوية “مُهندس صفقات تسليح” الدواعش في ليبيا

حصلت 218 على معلومات وبيانات حصرية عن هوية المسؤول عن تسليح عناصر داعش في ليبيا، بينهم الخلية الإرهابية التي قضى عليها الجيش الوطني في حي عبد الكافي في مدينة سبها، في وقت متأخر من ليل الإثنين.

وتُشير المعلومات إلى قيام المدعو “جمال بلقاسم” وهو شخص يحمل الجنسية الجزائرية يُقيم في طرابلس، بعقد صفقات لشراء شحنات السلاح بكميات كبيرة من طرابلس ومناطق أخرى غرب ليبيا، ويتولى مهام توصيلها سراً إلى المجموعات الإرهابية في الجنوب، وتقديم الدعم اللوجستي لها من طرابلس.

وعلمت 218 من مصدر يتبع جهازاً أمنياً يرصد تحركات “جمال بلقاسم” منذ نحو سنة ونصف، أن الجهاز الأمني جمع معلومات تُفيد بأن “بلقاسم” يُعد “مهندس التسليح” لأعداد كبيرة من الإرهابيين المُجندين لدى داعش في ليبيا وهم من جنسيات مختلفة بينها الجزائرية والتونسية والسعودية، وبينهم عناصر أوروبية أيضاً.

وحول مناطق تمركز هؤلاء الدواعش، تُشير خريطة توزيعهم التي كشفها المصدر لـ218 إلى أنهم يتمركزون بأعداد كبيرة في الجنوب داخل مدينتي سبها ومرزق ومنطقة غدوة.

بدورها، أعلنت الغرفة العسكرية التابعة للجيش مقتل 11 إرهابياً من جنسيات أجنبية مختلفة خلال معركة مع “دواعش” استمرت لساعات داخل أحد أحياء مدينة سبها.

وبشأن العملية العسكرية، ذكرت الغرفة العسكرية التابعة للجيش في وقت سابق أن معلومات وردت عن تحركاتٍ لمجموعة إرهابية داخل حي عبد الكافي السكني في سبها، تحركت على إثرها “وحدات من الكتيبة 116 مشاة ووحدات من الكتيبة 160 مشاة” وداهمت الموقع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية