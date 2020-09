بلومبيرغ: السراج يعتزم إعلان استقالته قريبا.. وسيبقى في منصبه لحين التوصل لتشكيل حكومة في محادثات جنيف

أفادت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، يعتزم الإعلان عن استقالته قريبًا، مضيفة أنه سيبقى في منصبه مؤقتا لحين التوصل لتشكيل حكومة في محادثات جنيف الشهر المقبل، وفقًا لمسؤولين مقربين منه.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين قولهم إن السراج ومساعديه ناقشوا خططه مع شركاء ليبيين ودوليين، مضيفة أنه من المتوقع أن يدلي السراج بإعلانه الاستقالة بحلول نهاية الأسبوع.

من جانبه امتنع متحدث باسم السراج غالب الزقلعي عن التعليق على خطط رئيس الوزراء.

وذكرت الوكالة أن طرابلس انزلقت في صراع سياسي داخلي، مضيفة أن السراج واجه ضغوطًا من حركة احتجاجية ضد الفساد وسوء الخدمات.

وأضافت الوكالة أن خليفة حفتر أفسح الطريق سياسيًا بشكل متزايد لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مضيفة أن دبلوماسيون أكدوا أن صالح قد اقترح مبادرة سياسية لتوحيد مؤسسات البلاد، ويقود الآن محادثات سياسية للمعسكر الشرقي.

