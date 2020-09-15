وزير خارجية إيطاليا: نعمل على حل إيجابي لقضية “طواقم قاربي الصيد المحتجزين في بنغازي”

كشفت وكالة أنباء “أكي” أن وزير خارجية روما لويجي دي مايو اتصل اليوم الثلاثاء بعائلات طواقم قاربي الصيد اللذين أوقفا في ليبيا، واتصل كذلك برئيس بلدية ما تزارا ديل فاللو وملاّك السفن، مؤكدا لهم أقصى التزام من حكومته بحل إيجابي لهذه القضية.

وقالت الوكالة: “أبلغ الوزير دي مايو أفراد عائلات طواقم زورقي الصيد اللذين تم إيقافهما قبالة السواحل الليبية، أنه سيتم عقد قمة حكومية حول الموضوع، لأن الإجراء المزمع أخذه يجب أن يكون بالإجماع”.

وحسب الوكالة الإيطالية فإن دي مايو أكد دعم وزارة الخارجية الإيطالية لأفراد الأسرة، ولرئيس بلدية ماتزارا ديل فاللو، وحرصه على توضيح درجة تعقيد الموقف والتوقيت الذي حدث فيه.

واحتجزت القوات البحرية، التابعة للجيش العربي الليبي، في 2 سبتمبر الجاري، جرافتي صيد إيطاليتين “ناتالينو” و“مدينيا”، قبالة سواحل بنغازي دخلتا المياه الإقليمية الليبية للصيد الجائر من دون الحصول على إذن مسبق.

وفى 5 سبتمبر، أعلنت البحرية الليبية، أن القيادة العامة للجيش الوطني أصدرت تعليمات لهم بعدم الإفراج على الـ15 فردا الذين احتجزوا من على متن القاربين الإيطاليين، وذلك حتى يتم إطلاق سراح لاعبين ليبيين مسجونين في روما.