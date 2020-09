الوطني لمكافحة الأمراض: إجمالي إصابات كورونا في ليبيا يتخطى 24 ألف حالة بعد تسجيل 629 إصابة جديدة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم

الثلاثاء، أنه استلم عدد ( 3137 ) عينة لفيروس كورونا.

وأوضح المركز أن نتائج فحص العينات أظهرت 2508

عينة سالبة، و629 إصابة بكورونا، مضيفا أن من بينها 432 حالة إيجابية جديدة و197 حالة

مخالطة.

وأفاد المركز أن إجمالي

الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا وصل إلى 24,144 حالة، مضيفا أن عدد الحالات

النشطة بلغ 10.509 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين بلغ إلى 13,252

حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 383 حالة وفاة.

