خلال وقفة احتجاجية.. الأطقم الطبية بمستشفى الخضراء تدين اختطاف الغدامسي

نظمت الأطقم الطبية

والطبية المساعدة العاملة في مستشفى الخضراء وقفة احتجاجية تنديدا باختطاف الطبيب

عبدالمنعم الغدامسي بالقرب من منزله بالهضبة في طرابلس منذ يومين.

وطالبت الأطقم

بالكشف عن مصير الغدامسي ومحاسبة المتورطين في اختطافه.

وكانت تصدرت

ليبيا، قائمة الدول الأفريقية التي تشهد تزايدا كبيرا في حالات، الاختطاف والاختفاء

القسري، خلال العام الماضي.

وأوضحت اللجنة

الدولية للصليب الأحمر، في تقرير لها أن “الصراع والهجرة عاملان يقفان وراء عدد

حالات الاختفاء في ليبيا، وأن عدد المختفين في البلاد بلغ أكثر من 1600 شخص.

وفي وقت سابق،

أعلنت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، في لاهاي، أن العدد الحقيقي للمفقودين في

ليبيا بلغ 10 آلاف، ويشمل هذا الرقم المتخفين منذ العام 2011

