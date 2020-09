أعلنت الحكومة المؤقتة، اليوم الثلاثاء، أن يومي الأربعاء والخميس المقبلين عطلة رسمية بمناسبة ذكرى استشهاد عمر المختار.

