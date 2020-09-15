شركة الكهرباء: اجتماع لبحث تغذية محطة السرير بالغاز الطبيعي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 September, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عقد اجتماع لبحث اتخاذ إجراءات عاجلة لتغذية محطة السرير بالغاز الطبيعي لتشغيل ثلاث وحدات توليد غازية بقدرة ( 750 ميجاوات ).

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن مجلس إدارة الشركة اجتمع اليوم الثلاثاء لمناقشة استكمال تغذية محطة السرير بالغاز.

واتفق المجتمعون على أن تقوم شركة الغاز بمخاطبة شركة بتروجت للحضور إلى ليبيا بشكل عاجل، على أن يكون الرد خلال أسبوع وكذلك تقوم شركة جيسكو العالمية للكهرباء بمخاطبة الشركة الخاصة باختبارات منظومات تخفيض الضغط GRMS .

كما تم الاتفاق على أن يتم التنسيق للاجتماع مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة وشركة الغاز وشركة جيسكو وذلك لإيجاد حلول سريعة وعاجلة لتشغيل هذا المشروع الحيوي.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام للشركة، وعضو مجلس الإدارة، ومدير عام الإنتاج المكلف، ورئيس مجلس الإدارة للشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز، ومدير إدارة المشروعات والتخطيط بشركة الغاز، ومدير عام شركة جيسكو العالمية للكهرباء، ومستشار مجلس الإدارة، ومدير إدارة الشئون الفنية بإدارة الإنتاج، ومدير إدارة التخطيط بالمجلس.