أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إيقاف ضخ مياه الشُرب بالمدينة لمُدة خمس ساعات، بسبب أعمال الصيانة الطارئة في خزان مياه الطلحية بمنظومة النهر الصناعي العظيم المُغذية لمدينة بنغازي، مضيفة أنه سوف يعود تدفق المياه حال انتهاء أعمال الصيانة.

