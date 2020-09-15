مفوضية الانتخابات تهنئ الليبيين باليوم العالمي للديمقراطية

بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، قدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التهنئة إلى الشعب الليبي، مجددة عزمها على المضي قدما لتحقيق الأهداف الوطنية، ومضاعفة جهودها واستعداداتها وإمكانياتها وتطوير كوادرها في سبيل توفير أفضل الظروف لأي انتخابات مستقبلية مرتقبة.

المفوضية قالت إنها لن تخيب أمل الليبيين الذين أعربوا عن خيارهم الديمقراطي، سعيا إلى بناء مقومات الدولة الجديدة القائمة على سيادة القانون والمؤسسات، مشيرة إلى أن مبدأ التداول السلمي للسلطة عن طريق انتخابات حرة نزيهة هو أحد أهم ركائز الديمقراطية، كما أشادت المفوضية بمشاركة الليبيين في الانتخابات السابقة.

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