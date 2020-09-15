العريبي: إعادة تصدير النفط وفق ضوابط لحماية عائداته من أيدي “العابثين”

رحب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية عيسى العريبي بجهود القيادة العامة للقوات المسلحة لإعادة تصدير النفط، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن.

وقال العريبي في بيان للجنة اليوم الثلاثاء نرحب الجهود التي تقودها القيادة العامة للقوات المسلحة والتي عززها بيان السفارة الأمريكية في ليبيا بشأن إعادة افتتاح تصدير النفط.

وشدد رئيس اللجنة البرلمانية على ضرورة أن يتم استئناف النفط وفق ضوابط وشروط، أولها التوزيع العادل للموارد بين أقاليم ليبيا الثلاثة، على أن تكون الإيرادات بعيدة عن أيدي العابثين وتجار الحروب.

وأكد العريبي ان ما تعانيه ليبيا اليوم جراء الانقسام السياسي والمؤسسي الذي أرهق كاهل المواطن، وأن نقص إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء، تسبب في طرح الأحمال الكهربائية لساعات طويلة، وأيضا نقص السيولة وتذبذب سعر الصرف بالسوق الموازية.

وكانت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، رحبت في بيان لها يوم السبت الماضي بما سمته “اتفاقا سياديا ليبيا لإنتاج النفط”.