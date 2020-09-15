قائد “إيريني” يبحث مع الناتو تطبيق حظر “تسليح ليبيا”

بحث قائد عملية “إيريني”، الأدميرال فابيو أغوستيني، مع قائد قوات التحالف التابعة للناتو، في نابولي، روبرت بورك، سير أعمال تطبيق حظر توريد السلاح إلى ليبيا وآفاق التعاون بين “ايريني والناتو”.

وكان أغوستيني، أكد في تصريحات سابقة، إحراز تقدم كبير في مكافحة تهريب الأسلحة والنفط من ليبيا وإليها، خلال الأشهر الثلاثة التي بدأت فيها العملية.

وأوضح لصحيفة “كابا” اليونانية، أن العملية تتضمن إضافة إلى السفن في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، الوسائل الجوية والأقمار الصناعية الأوروبية، مشيرا إلى أن البعثة تعمل بصرامة، وضمن قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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