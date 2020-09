أكد وزير الخارجية اليونانى، نيكوس دندياس، اليوم الثلاثاء، اتفاق بلاده مع مصر على أن الوضع في ليبيا لا يزال هشّاً وأن الحل الأمثل لابد أن يكون ليبي ليبي.

