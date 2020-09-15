“دي مايو”: سنتحرك لإنقاذ طاقم قاربي الصيد في ليبيا

اتصل وزير خارجية إيطاليا، لويجي دي مايو، بعائلات طاقمي قاربي الصيد اللذين أوقفا في ليبيا، وكشف أن الحكومة ستعقد اجتماعًا بهذا الخصوص.

ووفق ما أوردته وكالة “آكي” الإيطالية، فقد قالت مصادر دبلوماسية إيطالية: “دي مايو” اتصل بعائلات طاقمي قاربي الصيد اللذين أوقفا في ليبيا، كما اتصل برئيس بلدية ما تزارا ديل فاللو وملاك السفن، وتعهد بأن الحكومة ملتزمة بإيجاد حل مناسب لهذه القضية.

وشدد الوزير الإيطالي على استعداد ومساندة وزارة الخارجية لأفراد الأسرة ولرئيس بلدية ماتزارا ديل فاللو. وأضاف: يجب الأخذ بالاعتبار درجة تعقيد الموقف والتوقيت الذي حدث فيه.

وأخبر “دي مايو” أفراد عائلات طواقم زورقي الصيد اللذين تم إيقافهما قبالة السواحل الليبية، أن قمة حكومية سيتم تنظيمها بشأن هذه القضية، نظرًا لأن التحرك الذي سيتقرر اتخاذه يجب أن يصدر قرار بشأنها بالإجماع.

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