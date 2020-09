أعلنت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، اليوم الثلاثاء، استثناء مراقبات التربية والتعليم بالبلديات من عطلة يوم الخميس فقط الموافق 2020/09/17 ميلادي لتتمكن من استكمال امتحانات طلبة الشهادة الإعدادية لهذا العام.

