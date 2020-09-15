ليبيا الان

218 تكشف تحركات باشاغا للتقارب مع “عقيلة وحفتر”

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر موقع “إنتلجنس أونلاين” أن هنالك قمة مرتقبة تنعقد الخميس الـ17 من سبتمبر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس ستجمع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وتضمن الخبر إشارة إلى تحجيم دور تركيا في ليبيا مع أخبار تواترت عن رفض تركي قاطع لهذا اللقاء.

المساعي الفرنسية لعقد قمة تجمع الشخصيات البارزة في ليبيا والمالكة للنفوذ العسكري والسياسي ليس جديدا، فقد علمت 218 من مصادر مطلعة ومقربة من دوائر حكومة الوفاق ومجلس النواب يوم الـ31 من أغسطس الماضي أي قبل 15 يوما من تاريخ نشر خبر اللقاء المتوقع بأن هنالك تحركات فرنسية حثيثة وجادة لعقد لقاء يجمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ووزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا.

ومن جملة ما علمته 218 أن وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق والذي لا يحظى بعلاقة مثالية مع فائز السراج، تحرك مدفوعا بثقل مدينة مصراتة المسلح نحو فتح آفاق من الحوار مع كتل نيابية من المنطقة الشرقية، ومع مقربين من رئيس مجلس النواب الذي يريد بلورة رؤيته القائمة على تشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين، وحكومة وحدة وطنية منفصلة عن الرئاسي.

تحركات باشاغا نحو التقارب مع معسكر مجلس النواب والجيش الوطني لم يحظَ بموافقة من فائز السراج، فقد علمت 218 من مصدر مطلع أيضا أن السراج رفض قطعا مساعي باشاغا في مقابلة القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

رفض السراج بحسب قراءات أولية ليس بالشيء الغريب، على اعتبار أنه إذا ما وافق على مقابلة المشير حفتر سيخسر في المقابل ولاء التشكيلات المسلحة ويجعلها تنقلب عليه خصوصا في هذه الفترة، كما أن الطرف التركي ما يزال يطلق تصريحات من خلال مسؤوليه ترفض قطعا التقارب مع الجيش الوطني الليبي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • غريب جدا تاءلفون الأخبار على مزاجكم قيادات ١٧فبراير المتمثله بالسراج وباشاغا لن تجلس مع العميل المهزوم حفتر. انتم تصطادون بالماء العكر . دار اخبار مأجورة سيحاسبكم الشعب الليبي قريبا بإذن الله.

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  • انت اخوانى عقير مجرد بغبغان يردد كلام ساذج ولا يمت للواقع بشئ فالمشير خليفة حفتر هو من يسيطر على اقليمى برقة وفزان بالكامل والهلال النفطى وسرت وجنوب اقليم طرابلس وهى مناطق محررة خالية من الاحتلال التركى والمرتزقة السوريين والاخوان وتعيش فى امن وامن وسيادة وطنية بينما ماتبقى من ارض شمال غرب ليبيا محتلة من الاتراك والمرتزقة والاخوان والدواعش والقاعدة ولا تقع تحت سيطرة السراج ولا رئيس اركانه الذى لا يستطيع تغيير قائد اى كتيبة سواء الحصان والبقرة او الفار واو غنيوة او كاره كل كتيبة تسيطر على منطقة وتجعلها دويلة خاصة اتفوه عليك وعلى امك ياعلق ياميبون وزامل الا تستحى عندما يدخل زلمة سورى غرفة نوم امك ولا اختك وينيكها ولا تستطيع منعه اتفوووه عليك ديوث

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  • فبراير يااخوانى ياحقير ذهبت مع الريح بعد ان جلبت الدمار والخراب والاحتلال والنفايات الارهابية والشعب قال كلمته فى حراك 23 يوليو لا مكان للخوان والاحتلال التركى المغولى الذى نهب اموال مصرف ليبيا المركزى واحتياطى الذهب الليبى لدعم الليرة الحقيرة بدعم من الاخوانى الحقير الصديق الكبير وغضب الشعب قادم حينما يعلق رقاب الخونة وعملاء اردوغان وموزه على اعواد المشانق ويختار خليفة عمر المختار حفتر رئيسا للبلاد عقب الفترة الانتقالية التى يديرها مجلس القضاء الاعلى

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