طالبت مصلحة الطيران المدني بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الثلاثاء، شركات الطيران والخطوط الجوية، باعتماد المعايير والاشتراطات للمسافرين العائدين من كافة الدول، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

