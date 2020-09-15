المركزي: 17.8 مليار دينار قيمة القرض المقدم للحكومة

كشف مصرف ليبيا المركزي عن بيانات حديثة تضمنت الإيرادات والإنفاق العام خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضيين، مقومة بعملة الدينار.

وقال المركزي، اليوم الثلاثاء، إن قيمة القرض الحسن للحكومة بلغ 17.8 مليار دينار حتى نهاية أغسطس الماضي لتتمكن من تغطية مصروفاتها تزامنا مع استمرار إغلاق حقول النفط.

وجاء في تقرير المركزي الذي نشره عبر منصاته الرسمية، أن إيراد النفط بلغ في الفترة ذاتها 2.3 مليار فيما بلغت إيرادات مصلحة الضرائب 393 مليون.

وأوضحت البيانات أن إيرادات مصلحة الجمارك بلغت 88 مليون، فيما عززت إيرادات قطاع الاتصالات إيرادات الخزانة العامة بـ82 مليون دينار، وبلغ المخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي 200 مليون دينار، بينما بلغت إيرادات مبيعات المحروقات في السوق المحلية 100 مليون دينار.

كما سجلت إيرادات رسوم الخدمات وإيرادات أخرى 300 مليون دينار، وبلغ تمويل المرتبات من ضريبة الجهاد 124 مليون دينار، والإيرادات النفطية والسيادية 3.6 مليار.

وأشارت بيانات مصرف ليبيا المركزي إلى أن خسائر وقف تصدير النفط بلغت 9 مليارات دولار. أما عن الإنفاق العام، فقد بلغ خلال الأشهر الثمانية 23.4 مليار دينار وبلغت نسبة المرتبات منهم أكثر من 61% بقيمة قدرها 14.4 مليار دينار، وبلغ إجمالي الإنفاق عن الباب الثاني المخصص للمصروفات التسييرية 2.1 مليار دينار، وعلى التنمية 610 ملايين دينار، ومصروفات الدعم 3.9 مليار دينار، و2.3 مليار دينار على باب الطوارئ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية